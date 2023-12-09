مبادرة طريق مكة تخدم 424 ألف حاج في 7 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة الداخلية إنجازات بارزة، في مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بفضل جهودها المستمرة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها عبر إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم. ونجحت المبادرة في عامها الـ5 بإنشاء وتفعيل 7 مراكز موقتة للدول المستفيدة من طريق مكة في مطارات بلدانهم وهي (باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار) عبر خدمة 242,272 حاجا في 2023م خلال موسم الحج لعام 1444 هـ، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين منذ إطلاق المبادرة 617,756 مستفيدا. مبادرة طريق مكة تم تدشينها منذ 5 سنوات.

7 مراكز موقتة للدول المستفيدة.

242 ألف حاج مستفيد في 2023.

317 ألف مستفيد منذ بدء المبادرة.

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