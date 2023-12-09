شكرا لقرائتكم خبر عن منصة جدارات.. خطوات التسجيل والتقديم على الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" العديد من الوظائف التعليمية والإدارية المختلفة، التي يمكن التقديم عليها إلكترونيًا.

ويستطيع المستفيد من المنصة التقديم إلكترونيًا على الوظائف المتاحة حسب تخصصه بعد تسجيل الدخول، وتكون خطوات إنشاء حساب في المنصة كالآتي:

خطوات التسجيل في منصة جدارة

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة من هــــنــــا.

- النقر على "سجل الآن".

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وتشمل "رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد بالهجري، جنس الشخص، رمز التحقق المرئي".

- الضغط على خانة "استمرار".

- مراجعة صحة البيانات المُدخلة.

- اختيار طريقة وبيانات التواصل.

- الضغط على خانة "تسجيل".

خطوات التقديم في وظائف جدارات

تتيح منصة جدارات التقديم على الوظائف التعليمية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي:

- فتح الموقع الإلكتروني للمنصة.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- الدخول إلى "منصة جدارة".

- النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارة".

- إدخال البيانات اللازمة للتقديم.

- اختيار الرغبات الخاصة بالمتقدم.

- الضغط على خانة "إضافة".

- ملء الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".

- تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.

- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

- النقر على خانة "تسجيل الطلب".