السعودية | وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية كندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023م، في العاصمة الكندية أوتاوا، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي، وذلك بمشاركة معالي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ومعالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة التطورات في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، حيث جدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وبشكلٍ عاجل، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للقطاع.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية بسرعة تحرك المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤوليته اتجاه حماية المدنيين الأبرياء من آلة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الحديث عن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية يجب أن يكون عقب الوقف الفوري لإطلاق النار وتهدئة التصعيد العسكري غير المبررة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.