معرفة جيومكانية لدعم التنمية الوطنية

قدم عدد من الخبراء عرضًا تضمن مقدمة عن مفهوم البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية والمشروع والأنشطة المرتبطة به ومخرجات المشروع كما ناقشت الورقة الثانية تطور طلب المستخدم في القطاعات ذات الأولوية التنموية، بالإضافة إلى مناقشة الجهات الوطنية الجيومكانية والرقمية واستعراض دورها المنتمي للمضي قدمًا نحو المعرفة.
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