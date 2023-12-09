شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: المربعانية ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين أجواء دافئة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح ‏نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن المربعانية ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين أجواء دافئة على غير العادة.

وقال المسند بأن خلال الأسبوعين المقبلين لم تشهد معظم مناطق المملكة الصقيع أو البرد الذي شهدته الأيام الماضية، وسوف تكون الأجواء دافئة.

وأشار المسند أن الكتلة الهوائية الباردة جدا والامطار الشديدة لم تأتي إلى المملكة حتى الآن، ولكن متواجدة في روسيا.