أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانا جديدا بشأن الفيديو المتداول لصيد “المها العربي”، حيث أكد أن عملية الصيد لم تتم في المملكة.
وجاء في البيان: “إلحاقا للبيان المنشور المتضمن رصد شخص وثق ونشر محتوى مرئياً متداولاً لصيد كائن فطري مهدد بالانقراض “المها العربي” وبالتنسيق مع الجهات المختصة، فقد تبين أن عملية الصيد ليست في المملكة”. وأكد المركز على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو الاتجار بها ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها.
وكان المركز قد أصدر بيانا في وقت سابق أعلن خلاله التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأن رصد المحتوى المنشور الذي يظهر فيه قيام مواطن خليجي بصيد المها العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يوضح حقيقة الفيديو المتداول لصيد المها العربي في إحدى المحميات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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