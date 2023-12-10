شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جيسوس يفتح النار على حارس الهلال ومصادر تكشف سبب الخلاف والان مع التفاصيل الكاملة
في ختام المواجهة أمام الطائي بفوز هلالي بنتيجة (1-2)، ألقى المدرب البرتغالي خورخي جيسوس اللوم على حارس مرماه ياسين بونو. تسبب بونو في هتاف الشباك الهلالية بعد اندفاعه بعيدًا عن مرماه، مما استغله طارق محمد بتسديدة ماكرة “لوب” فوق رأس الحارس المغربي قبل نهاية الشوط الأول.
جيسوس يفتح النار على حارس الهلال
وأدلى جيسوس بتصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، حيث أكد: “تلقينا هدفًا غير متوقع من حارس مثل بونو. إلا أن الهلال كان يسيطر على المباراة، خاصة في الشوط الأول، وظلنا متحكمين حتى النهاية. الأمر الرئيسي هو أننا نحقق النقاط الثلاث ونواصل مسيرتنا بقوة”.
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