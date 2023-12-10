تراند اليوم : إسرائيل تهدد بالتحرك عسكريا ضد الحوثي في هذه الحالة

صحيفة الخليج 365: قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنه إذا لم يتحرك العالم لقمع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.

وأضاف هنغبي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية أن هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت السبت أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.