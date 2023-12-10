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تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة على الريق!

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صحيفة الخليج 365: تعتبر الحلبة مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين والحديد، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

وحول فوائد تناول كوب من الحلبة على الريق:

1-تعزيز المناعة: يساهم تناول كوب من الحلبة على الريق في تقوية المناعة ومن ثم الوقاية من البرد والسعال والإنفلونزا وإعطاء حيوية للجسم.

2-للأمهات المرضعات: الحلبة مشروب ممتاز للأمهات المرضعات، لأنه يساعد على إنتاج الحليب.

3-تنظيم نسبة السكر في الدم: الحلبة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم، لأنها تساعد على معالجة مقاومة، ما يجعلها أكثر استجابة وحساسية، وفق ما ذكر موقع "food.ndtv".

4-فقدان الوزن: استهلاك الحلبة أول شيء في الصباح ممتاز لتعزيز التمثيل الغذائي، كما أنها تولد الحرارة في الجسم ومن ثم فقدان الوزن.

5-الحلبة تساعد على التخلص من الحموضة وتقوية الجهاز الهضمي وعلاج التهاب المعدة والانتفاخ.

6-الحلبة تعتبر مصدراً غنياً بالمغنيسيوم، فقد يساعد الاستهلاك المنتظم جسمك على الاسترخاء والتخلص من الانتفاخ واحتباس الماء.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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