تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة على الريق!

صحيفة الخليج 365: تعتبر الحلبة مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين والحديد، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

وحول فوائد تناول كوب من الحلبة على الريق:

1-تعزيز المناعة: يساهم تناول كوب من الحلبة على الريق في تقوية المناعة ومن ثم الوقاية من البرد والسعال والإنفلونزا وإعطاء حيوية للجسم.

2-للأمهات المرضعات: الحلبة مشروب ممتاز للأمهات المرضعات، لأنه يساعد على إنتاج الحليب.

3-تنظيم نسبة السكر في الدم: الحلبة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم، لأنها تساعد على معالجة مقاومة، ما يجعلها أكثر استجابة وحساسية، وفق ما ذكر موقع "food.ndtv".

4-فقدان الوزن: استهلاك الحلبة أول شيء في الصباح ممتاز لتعزيز التمثيل الغذائي، كما أنها تولد الحرارة في الجسم ومن ثم فقدان الوزن.

5-الحلبة تساعد على التخلص من الحموضة وتقوية الجهاز الهضمي وعلاج التهاب المعدة والانتفاخ.

6-الحلبة تعتبر مصدراً غنياً بالمغنيسيوم، فقد يساعد الاستهلاك المنتظم جسمك على الاسترخاء والتخلص من الانتفاخ واحتباس الماء.