شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. تفاصيل الطقس على مناطق المملكة ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في السعودية لهذا اليوم بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل تلك المناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.

طقس الشرقية اليوم

نبه المركز الوطني للأرصاد من الضباب، على عدد من مناطق الشرقية، اليوم الأحد، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الثامنة صباحًا.

وأشار إلى أن التنبيه يشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة، وبين أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3 ) كم.

الطقس في الباحة

الطقس في مكة المكرمة

الطقس في المدينة المنورة

الطقس في جازان

الطقس في عسير

حركة الرياح على البحر الأحمر

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

وعن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تطون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.