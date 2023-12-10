شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. تفاصيل الطقس على مناطق المملكة ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في السعودية لهذا اليوم بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.
وتشمل تلك المناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.
طقس الشرقية اليوم
نبه المركز الوطني للأرصاد من الضباب، على عدد من مناطق الشرقية، اليوم الأحد، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الثامنة صباحًا.
وأشار إلى أن التنبيه يشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة، وبين أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3 ) كم.
الطقس في الباحة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الباحة - #الحجرة #المخواة ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 9, 2023
للتفاصيل https://t.co/IrqcgHlPrW #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9rT3RqxRGW
الطقس في مكة المكرمة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الليث— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 9, 2023
للتفاصيل https://t.co/datl2tM12e #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/U4bzTt0tkg
الطقس في المدينة المنورة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 9, 2023
للتفاصيل https://t.co/PyTPRFsu56 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/RUSZwqWOH7
الطقس في جازان— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_جازان - #الدرب #بيش— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 9, 2023
للتفاصيل https://t.co/OG5uGBj9jp #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/fE9L5Ze4AF
الطقس في عسير— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_عسير - #البرك #القحمة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 9, 2023
للتفاصيل https://t.co/s4EIGiv8Gd #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Eb4TyqKLtU
حركة الرياح على البحر الأحمر
وعن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تطون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.
حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.