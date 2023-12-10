شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. نوع خضار تناوله يوميا ينقصك الوزن سريعا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شاركت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



فوائد مذهلة للخيار

يعتبر الخيار مليئ بالماء والألياف والفيتامينات A وK وC والبوتاسيوم والكالسيوم.

الفوائد الصحية للخيار

1. يزيد من الترطيب

شرب الماء يوميًا أمر بالغ الأهمية لصحتك. يساعد في:

ولكن إذا كنت تواجه صعوبة في شرب الماء الذي يحتاجه جسمك

فإن الخيار يحتوي على أكثر من 96٪ من الماء.

2. يقوي العظام

يحتوي الخيار على نسبة عالية من فيتامين K

المهم والمفيد بشكل جيد لصحة العظام

كما يوفر مزيج فيتامين K والكالسيوم الموجود في الخيار فوائد إضافية للعظام، يساعد فيتامين K جسمك على امتصاص الكالسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لبناء عظام قوية والحفاظ عليها.

3. يعزز صحة الأمعاء

يساعد الماء الموجود في الخيار على الهضم بشكل طبيعي، فهو يساعد جسمك على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، كما تحافظ الألياف الموجودة في الخيار على سير الأمور بسلاسة من خلال تنظيم حركات الأمعاء حتى تتمكن من تجنب الإمساك

4. يساعد على إدارة الوزن

الخيار منخفض في السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء والألياف الموجودة في الخيار يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول

5. يحمي من الإصابة بالسرطان

يحتوي الخيار على كميات عالية من Cucurbitacin B (CuB) - وهو مركب نباتي طبيعي يجذب الانتباه لتأثيره على الخلايا السرطانية .