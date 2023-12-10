شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف متى يصبح عسل النحل ساماً .. ويوضح الطريقة الصحيحة لتناوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف المدرب الهندي سادجورو مؤسس منظمة "ايشا" لتعليم اليوغا في أنحاء العالم أن هناك طريقة معينة يصبح فيها العسل ساما.

وقال سادجورو عبر حسابه على إنستغرام: "إذا وضعته في ماء مغلي، فإن بعض أجزاء العسل ستتحول إلى مواد سامة"، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا".

وأضاف " لذا لا يجب أن تضع العسل في الماء المغلي أبدا وألا تطبخه". وردا على كعكات العسل الشائعة في الثقافات الغربية، يقول سادجورو "إذا تم طهي العسل في درجة حرارة معينة، فقد يصبح ساما".

الطريقة الصحيحة لاستهلاكه

يعتقد الخبراء أن أفضل طريقة لاستهلاك العسل هي تناوله منفردا، ويقولون إذا كنت ترغب في الاستمتاع به مع بعض الحليب أو ماء الليمون، فعليك التأكد من تبريد المشروب أولا قبل خلط ملعقة من العسل.

وبحسب الأيورفيدا (الطب الهندي القديم) أيضا فإن العسل الدافئ يمكن أن يكون سما بطيئا يمكن أن يؤدي إلى شيء يسمى "ama" مما يعني تسمما في الجسم.