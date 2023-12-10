شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصر: موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصر: موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات كتب رنا البدر تاريخ النشر 10 ديسمبر 2023 - 9:00ص 10 ديسمبر 2023 - 1:59ص موعد صرف العلاوات الخمس وظائف شاغرة في وزارة المالية السعودية وهنا التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

الموارد البشرية تنشر قائمة بالمهن المسموح للسودانيين العمل بها في السعودية 1445 والمؤهلات المطلوبة لكل مهنة من المقرر أن يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية وفقًا للمواعيد التالية موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الأولى: تم الصرف في سبتمبر 2023. الدفعة الثانية: تاريخ الصرف ديسمبر 2023. الدفعة الثالثة: تاريخ الصرف مارس 2024. الدفعة الرابعة: تاريخ الصرف ديسمبر 2024.المستحقون للعلاوات هم الأفراد الذين حصلوا على المعاش خلال الفترة من يوليو 2006 حتى 30 يونيو 2015. قيمة العلاوة تقدر بحوالي 80% من قيمة العلاوات وتعتبر مساهمة في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المالية. قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية. للاستعلام عن موعد صرف العلاوات، يمكن لأصحاب المعاشات اتباع الخطوات التالية: أدخل البيانات الشخصية بشكل صحيح، بما في ذلك اسم الأم باللغة العربية. انقر على رمز “لست روبوت”.انقر على خانة إرسال الطلب.كما يمكنك الاطلاع على المستفيدين من العلاوات الخمس عبر البحث في قائمة المستفيدين على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. انضم الينا على تيلجرام

شارك Facebook Messenger WhatsApp Twitter نسخ الرابط متعلقات كم سعر كيلو السكر في مصر اليوم؟ فيديو لحركة قذرة من المندوب الأمريكي في مجلس الأمن أثناء كلمة مندوب فلسطين عن مجازر اسرائيل في غزة انهيار كبير لسعر البصل في مصر ومصادر تكشف السبب حقيقة زيادة 100 على بطاقة التموين من بداية يناير لهذه الفئات في مصر

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.