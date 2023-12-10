انت الان تتابع مقتل 2 واعتقال 15 آخرين حصيلة اقتحام القوات الإسرائيلية للضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 5:39 صباحاً

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت: إن فلسطينييْن قُتِلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا وبلدة عزون بالضفة الغربية. وأضافت الوزارة أن الشاب القتيل من دورا اسمه ساري عمرو ويبلغ من العمر 25 عامًا. وأكدت في بيان جديد لها مقتل الفتى محمود باسم أبو هنية (17 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية. كما ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال حملة الاعتقالات، ساري عمرو، بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن وفاته قبل قليل. وأضاف النادي في بيان له، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، منذ مساء الجمعة وفجر السبت، 15 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية؛ ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر إلى 3700 شخص.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 2 واعتقال 15 آخرين حصيلة اقتحام القوات الإسرائيلية للضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.