انت الان تتابع "غطوا أطفالكم يا أهل الشمال".. "كراني": موجة هوائية قطبية شديدة البرودة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 5:43 صباحاً

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن أهل الشمال على موعد غدًا الاثنين مع موجة هوائية قطبية شديدة البرودة، يتمركز محورها وسط الشمال، تؤدي للصقيع والثلوج وانخفاض ملموس للحرارة. وأضاف "كراني": غطوا أطفالكم ومزارعكم واستعدوا للصقيع والبرد. وتابع على حسابه في "إكس"، أن الموجة الهوائية راحلة لشمال شرق الخليج.

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