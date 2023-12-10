انت الان تتابع "المرور" يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 6:03 صباحاً

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم اليوم الأحد طرحُ مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا. وأعلن المرور في تغريدة على إكس، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الاثنين 11 ديسمبر. وأضاف أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار "المرور"، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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