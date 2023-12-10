أمانة نجران تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية في مواقع متعددة بمحافظة ثار

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محمد بن مسعود - الدمام - طرحت أمانة منطقة نجران، عددًا من الفرص الاستثمارية في مواقع متعددة بمحافظة ثار.

وبيّنت أن الفرص الاستثمارية تضمنت أنشطة تجارية، وزراعية وحيوانية، إلى جانب أنشطة اجتماعية، وخدمات سياحية ورياضية وترفيهية؛ داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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