انت الان تتابع يحفظ سلامة البيئة والآخرين.. "النقل": 4 فوائد لتثبيت البضائع بشكل جيد وآمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 6:15 صباحاً

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن تثبيت البضائع بشكل آمن وجيد يسهم في الحفاظ على سلامة البيئة وسلامة الآخرين، ويحقق الكفاءة العالية للعمليات اللوجستية. وأضافت الهيئة أن التثبيت الآمن للبضائع يقلل الحوادث أثناء النقل، ويعزز السلامة، ويحمي البضائع ويقلل من خطر تلفها أو تلف أجزائها أثناء عملية النقل، وتقليل الفراغات واستغلال المساحات في الشاحنة ما يحافظ على توازنها وتابعت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس" أن التثبيت الجيد للبضائع يعني الامتثال للوائح التنظيمية والتشريعية كدليل على مهنية السائق ويجنبه المخالفات والغرامات.

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