"منشآت" تنظّم غداً جولة التجارة الإلكترونية في الجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 6:37 صباحاً

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جولة التجارة الإلكترونية في منطقة الجوف، غداً ، وتستمر على مدار يوميْن في مركز الجوف الحضاري، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وحضور أبرز الخبراء والمختصين في مجال التجارة الإلكترونية بالمنطقة. وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصّصة يقدّمها مجموعة من المختصّين، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة عديد من مقدّمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الإلكترونية في المنطقة. كما تتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تتناول أهمية التجارة الإلكترونية في القطاعات الحكومية المختلفة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ستتم خلالها مناقشة التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها. ودعت "منشآت"، المهتمين ورواد الأعمال إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات المقدمة مجاناً ضمن فعاليات الجولة.

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