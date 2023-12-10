تراند اليوم : هل تتذكرون الضابط الإسرائيلي الذي احتفل بعيد ميلاد ابنته بتفجير منزل في غزة؟.. هذا ما حدث له!

صحيفة الخليج 365: أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل الضابط الإسرائيلي إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.

وتم نشر صورة بيركوفيتش، التي تتطابق مع صاحب الفيديو الشهير، الذي أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حين ظهر في مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خان يونس، وعلق عليه قائلا: "هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني".

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.