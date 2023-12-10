تراند اليوم : ليست إسرائيل.. بالفيديو: أنور مالك يكشف عن الجهة الوحيدة التي انتصرت حماس عليها خلال حرب غزة

صحيفة الخليج 365: قال الباحث السياسي أنور مالك، إن حركة حماس انتصرت على الشعب الفلسطيني وليس على إسرائيل، وهي تدعي انتمائها لكتائب القسام، لكنها لا تأخذ منها سوى الشعارات الشعبية والطائفية فقط.

هدف حماس

وأوضح مالك خلال لقاء له مع برنامج "ديوان الملا "، إذا كان هدف حماس قتل هذا العدد الهائل الذي يتجاوز 30 ألف شخصا والجرحى 100 ألف، فحماس بالفعل انتصرت على الشعب الفلسطيني وليس على إسرائيل.

جيش نظامي

وتابع: أما إذا أخذناها بمنطق آخر، بأنه ليس هناك قوى متكافئة لجيش نظامي لديه القوة والدعم الدولي واعتراف من الأمم المتحدة يواجه ميليشيا مٌدرجة في قوائم الإرهاب لدى كثير من الأطراف ، وبعد ذلك تحدثني بمنطق الهزيمة والنصر.

النزال الحقيقي

وأضاف: لا أدري ما هو النزال الحقيقي في هذه المسألة، أخبرونا ما هي أهدافكم من عملية الـ 7 من أكتوبر وبعد ذلك أخبرونا عن الأهداف التي حققتموها وهنا نقول إذا انتصرت أم لا.

لغة مقاومة

وأردف: أما أن تقوم بعملية كما قال عنها السنوار وغيره " نٌعلم على إسرائيل" فهذه لغة بلطجة في الشوارع وليست لغة مقاومة لديها أهداف.

كتائب القسام

واستطرد: فهذه الحروب عندما تخوضها يجب أن تنظر إلى حلفائك وإلى العواقب ولقد رأينا تجربة كتائب القسام الذين يتسمون باسمه ، كانوا لا يخوضون ولا يقتربون في معاركم إلى المدنيين، وكانوا يقولوا لعناصرهم لا تتسرعوا.

الشعارات الشعبية

واستكمل: وللأسف هؤلاء يدعون أنهم ينتمون لمدرسة القسام وهم لا يعرفون عنها شيئا سوى الشعارات الشعبية والحزبية والطائفية وما إلى ذلك من الأمور التي لا يمكن أن تنصر قضية.