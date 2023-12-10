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فيصل بن فرحان: ما يجري في غزة مذبحة لا مثيل لها

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الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن ما يجري في قطاع غزة الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل.

واشنطن وحق الفيتو

كما اعتبر وزير الخارجية، خلال لقاء مع “PBS NewsHour”، أن ما يحصل غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.

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وأعرب وزير الخارجية، عن اختلافه مع موقف الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

حالة من خيبة الأمل

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك”.

كما أشار وزير الخارجية، إلى شعوره بخيبة أمل لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال المسألة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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