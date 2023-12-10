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متحدث الأرصاد: شتاء هذا العام سيكون دافئاً.. يبدأ فلكياً 22 ديسمبر

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شكرا لقرائتكم متحدث الأرصاد: شتاء هذا العام سيكون دافئاً.. يبدأ فلكياً 22 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد متحدث الأرصاد حسين القحطاني أن دخول فصل الشتاء فلكياً سيكون 22 ديسمبر وسيكون شتاء هذا العام دافئًا مقارنة بالمواسم السابقة.

وأضاف القحطاني، لقناة “الإخبارية”، أن الشتاء بدأ فلكياً بصفة عامة، ونستعد لدخول الشتاء فلكياً في 22 من هذا الشهر.

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انخفاض درجات الحرارة

ونتوقع أن تبدأ فرص الموجات الباردة التي تؤثر على شمال المملكة وتمتد إلى  المناطق الوسطى والشرقية.

كما تمتد حالة البرودة إلى المناطق الداخلية الجنوبية، ونتوقع انخفاضاً واضحاً لدراجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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