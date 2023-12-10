شكرا لقرائتكم مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج مساند ضوابط معالجة طلب نقل خدمات العمالة المنزلية للأشخاص في سن الـ21 في المملكة.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه :” هل يستطيع من هو في عمر 21 عامًا نقل خدمات سائق شخصي ؟”.

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وردت المنصة بالقول: يتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.”

نقل الخدمات

وفي وقت سابق تلقت المنصة سؤالًا من متابع يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول إن النقل يتم من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.