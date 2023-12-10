شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أسهمت مبادرات وزارة الداخلية، في تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة.

مبادرات وزارة الداخلية

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام خلال عام 2023م، (3) مبادرات جديدة هي (التجهيزات الأمنية، مراكز الشرط الرائدة، مبادرة مراكز الشرط المتحركة)، العامة للمجتمع، ورفع جودة الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.