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"رحماء بينهم" في الدمام.. مبادرة إنسانية لتدفئة العمالة الوافدة

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أهوان الاسمري - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فعّل مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بالدمام مبادرة "رحماء بينهم" تزامناً مع اليوم العالمي السعودي للتطوع، والذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام.

وتهدف المبادرة إلى توفير حقائب شتوية للعمالة في المركز وبعض فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتم تنفيذها من قبل منسوبات المركز، حيث تم توفير 40 حقيبة شتوية وتقديمها للعمالة مع احتفال ووجبة إفطار.

عامل وافد يتلقى الحقيبة شتوية
بعض العمال الوافدين بعد تلقيهم الحقيبة شتوية

وأشادت مديرة المركز عبير الدوسري بمبادرة "رحماء بينهم"، مؤكدة أنها تأتي انطلاقاً من قيم الوزارة في المسؤولية المجتمعية، وإيماناً بدورها في ترسيخ هذه القيمة من خلال العمل التطوعي.

وأكدت أن المركز يحرص على تعزيز ثقافة العمل التطوعي بشكل دائم، لما له من دور في تخفيف المشكلات المؤثرة على المجتمع والأفراد، كما يساهم في تعزيز قيم التعاون بين سكان المجتمع الواحد.

وأعربت العمالة المستفيدة من المبادرة عن شكرها للمركز على هذه المبادرة الإنسانية التي ستساعدهم على مواجهة برد الشتاء.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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