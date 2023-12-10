شكرا لقرائتكم خبر عن "رحماء بينهم" في الدمام.. مبادرة إنسانية لتدفئة العمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّل مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بالدمام مبادرة "رحماء بينهم" تزامناً مع اليوم العالمي السعودي للتطوع، والذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام.

وتهدف المبادرة إلى توفير حقائب شتوية للعمالة في المركز وبعض فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتم تنفيذها من قبل منسوبات المركز، حيث تم توفير 40 حقيبة شتوية وتقديمها للعمالة مع احتفال ووجبة إفطار.

وأشادت مديرة المركز عبير الدوسري بمبادرة "رحماء بينهم"، مؤكدة أنها تأتي انطلاقاً من قيم الوزارة في المسؤولية المجتمعية، وإيماناً بدورها في ترسيخ هذه القيمة من خلال العمل التطوعي.

وأكدت أن المركز يحرص على تعزيز ثقافة العمل التطوعي بشكل دائم، لما له من دور في تخفيف المشكلات المؤثرة على المجتمع والأفراد، كما يساهم في تعزيز قيم التعاون بين سكان المجتمع الواحد.

وأعربت العمالة المستفيدة من المبادرة عن شكرها للمركز على هذه المبادرة الإنسانية التي ستساعدهم على مواجهة برد الشتاء.