تطورات جديدة في واقعة مقتل شقيقين يمنيين على يد ابن عمهما في جدة

ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم يمني يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أن قتل شقيقين في محافظة جدة بسبب خلاف أسري.

وذكرت مصادر أمنية أن الواقعة وقعت عندما اعترض الجاني طريق مركبة الشقيقين وأطلق عليهما النار، وذلك بعد تدخل الشقيقين في خلاف أسري بين الجاني وزوجته.

وأوضحت المصادر أن الخلاف كان بسبب مغادرة الزوجة إلى أسرتها في اليمن، مما أغضب الزوج وأدى إلى وقوع الجريمة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني بعد مطاردته، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

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