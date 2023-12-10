شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتوقع.. 3 أطعمة تخلصي من آلام المفاصل في الحال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية خلال منشورها، الأطعمة التي يجب تناولها تساعد في علاج آلام المفاصل.



هناك الكثير من الأطعمة التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات أو مسكنات للألم .

السمك / الخضروات الصليبية / الكركم / الزبادي / الزنجبيل / الشاي الأخضر

السمك

الأسماك غنية بـ أحماض أوميغا 3 الدهنية،

والتي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

الخضروات الصليبية

مثل البروكلي أو القرنبيط أو الكرنب وغيرهم

تعد هذه الانواع مليئة بالمواد الكيميائية النباتية مثل السلفورافان، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات.

الكركم

يساهم الكركم في تهدئة الم المفاصل المؤلمة والمتورمة لآلاف السنين، يعود ذلك بسبب قدرة الكركمين الموجود في الكركم على تخفيف الالم و التورم.