شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحتوي الجرجير على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويمكن تناول الجرجير بالعديد من الطرق المختلفة.



فوائد الجرجير

يحتوي الجرجير على كمية أكبر من فيتامين "سي"

يحتوي الجرجير على كمية من حمض الفوليك أكثر من الموز.

- يمتلك الجرجير كمية من الحديد أكثر من السبانخ.

- يحتوي الجرجير على كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب.

- يعد مصدرا للعديد من الفيتامينات منها (إيه - بي 6 - بي 12).

يحتوي الجرجير على العديد من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

- الجرجير له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تجلط الدم والحماية من الجلطات.

- يعمل الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بصورة تساهم في حماية القلب.

- يحتوي الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في حماية الجسم من التعرض لهشاشة العظام.

- يساهم في تحسن حالة العين ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم كما أنه يساعد على حركة الأمعاء ويخلصها من المواد الضارة.