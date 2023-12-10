شكرا لقرائتكم خبر عن مش عارف تنام.. إليك أسباب وعلاج الأرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤثر على جميع جوانب حياتك ويجعلك تشعر بالتعب والنعاس أثناء النهار، ويمكن أن يؤثر على تركيزك وإنتاجيتك.

ووفقا لما جاء في موقع "Sleep Foundation" يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.



هناك العديد من الأسباب المحتملة للأرق، بما في ذلك:

الضغوط والاكتئاب والقلق: يمكن أن تؤدي هذه الحالات النفسية إلى الأرق.

الأدوية: يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في الأرق، مثل المنشطات ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

المشكلات الصحية: يمكن أن تؤدي بعض المشكلات الصحية إلى الأرق، مثل ألم المفاصل ومشاكل المعدة والأمعاء وأمراض القلب.

عادات النوم السيئة: يمكن أن تؤدي عادات النوم السيئة إلى الأرق، مثل الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر جدًا أو الاستيقاظ مبكرًا جدًا أو شرب الكافيين أو الكحول قبل النوم.



علاج الأرق

يعتمد علاج الأرق على السبب الأساسي وقد يشمل العلاج ما يلي:

العلاج السلوكي المعرفي: يمكن أن يساعد هذا النوع من العلاج الأشخاص على تغيير عادات النوم السيئة وتعلم كيفية إدارة التوتر والقلق.

الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية لعلاج الأرق، مثل المنومات أو المهدئات.

التغيرات في نمط الحياة: قد تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل النوم في نفس الوقت كل ليلة والحفاظ على جدول نوم منتظم، في تخفيف الأرق.



نصائح للمساعدة في علاج الأرق

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في علاج الأرق:

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم.

قم بإنشاء روتين نوم مريح.

اجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة وهادئة.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في ساعة أو ساعتين قبل النوم.

مارس الرياضة بانتظام، ولكن ليس في وقت متأخر من المساء.

احصل على قسط كافٍ من أشعة الشمس خلال النهار.

إذا كنت تعاني من الأرق، فتحدث إلى طبيبك ويمكنهم مساعدتك في تحديد السبب الأساسي ووضع خطة علاج فعالة.