فيديو عاملة منزلية فلبينية جادت الكويت لا تملك شيء ثم تحولت الى ثرية خلال ساعات فقط

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمت مشاركة لحظات سعيدة ولفتات كريمة من قبل الزوج الكويتي في هداياه لزوجته الفلبينية، مما يعكس رغبته في تقديم السعادة والرفاهية لحياتهما المشتركة. قد يكون هذا مظهرًا إيجابيًا للعلاقة الزوجية والرعاية التي يبديها الزوج.تظهر اللقطات الزوجة وهي تستمتع بالهدايا والمفاجآت التي قدمها لها زوجها، مثل البناء المستمر للمنزل وشراء سيارة جديدة من طراز “لكزس”. كما قدّم لها مجوهرات من الذهب، ما يعكس اهتمامه بتلبية رغباتها وإضفاء لمسة من الترف والفخامة على حياته

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