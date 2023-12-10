شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصر تعلن تعليق الدراسة في عموم المحافظات لمدة ثلاثة أيام وهذا هو السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى سارة حول شتاء هذا العام على الرياض وجدة ومكة المكرمة

خلال الساعات القادمة، ستنطلق الانتخابات الرئاسية في إطار عملية ديمقراطية تستند إلى مشاركة واسعة من الشعب. وتم تخصيص المدارس كمقرات للانتخابات، مما يستلزم إجازة للطلاب لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

مصر تعلن تعليق الدراسة

بناءً على ذلك، ستكون إجازة الطلاب مدة 3 أيام، ابتداءً من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء. يشمل ذلك المدارس التي تم تخصيصها كمراكز للتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يعتبر هذا الإجراء تقليديًا خلال فترات الانتخابات لتسهيل إجراءات التصويت وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه العملية الحيوية.

يُشدد على أهمية هذه الإجراءات لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه، يعطي الطلاب وأولياء الأمور الفرصة للمشاركة في هذا الحدث الوطني وتعزيز الفهم لدى الطلاب حول أهمية العملية الديمقراطية.