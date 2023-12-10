انت الان تتابع "جاءكم البرد".. "الحصيني": "المطرية الـ 5" تتواصل ومنخفض فَخم يتهيّأ في هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 7:53 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ تتواصل اليوم. وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "جاءكم البرد، إلا أن يصرفها الله". وتوقّع تمركز "منخفض فَخم وتعمُّق رائع يوم الأربعاء المقبل"؛ حيث يعد موقعه مناسباً جداً للغربية والشمالية الغربية وشمالي الوسطى والشرقية، واحتمال أن تتوسّع الحالة.

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