تراند اليوم : أول تعليق للداخلية المصرية على فيديو لسيدة ظهرت ليلا بقدم مقطوعة وأثارت الرعب في حي الشيخ زايد

صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو لسيدة بقدم واحدة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو سيدة بشعر أشعث وترتدي ملابس رثة وهي تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات السكنية بمنطقة الشيخ زايد.

وأطلق المغردون على السيدة المجهولة لقب "سفاحة الشيخ زايد"، وأشاروا إلى "اعتدائها على المواطنين وتسببها في إصابة عدد من الأطفال".

ما دفع وزارة الداخلية المصرية لتوضيح حقيقة ذلك، في بيان لها وقالت إنه بالفحص تبين أن السيدة المجهولة لم تتعرض لأي شخص بأي ضرر.

ونفت الداخلية المصرية ما تم تداوله بمقطع صوتي حول تعدي السيدة المجهولة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفيات بمنطقة الشيخ زايد.