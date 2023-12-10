شكرا لقرائتكم خبر عن 15 موقعًا الأحوال المدنية المتنقلة حول المملكة.. اعرف مواعيد منطقتك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 15 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

المنطقة الشرقية

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية خدماتها غدًا الاثنين للنساء في المتوسطة الثالثة عشر للبنات بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في كلية حمد المانع للعلوم التطبيقية في مدينة الدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مدرسة تميم الداري المتوسطة والثانوية في مركز السفانية لمدة يوم لكل موقع.

مكة المكرمة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، وغدًا الاثنين في مركز أبو راكه، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

عسير

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير اليوم الأحد خدماتها للرجال والنساء في مركز خميس مطير، وفي مدارس الذكر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما.

القصيم

وفي منطقة القصيم تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز مشاش جرود التابع لمحافظة البكيرية، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة عقلة الصقور لمدة 3 أيام لكل منهما.

حائل

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل خدماتها اليوم الأحد للنساء في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل، وغدًا الاثنين في الثانوية الثامنة للبنات لمدة يوم لكل منهما.

الحدود الشمالية

وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم الخدمة اليوم الأحد للنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة طريف لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز لينه لمدة 3 أيام.

نجران

وتقدم الوحدة المتنقلة في منطقة نجران خدماتها يوم الأربعاء للنساء في الثانوية الحادية عشرة للبنات بمدينة نجران لمدة يومين.