شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُرحب بإصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف،

مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان ومنع تكرار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف.

ودعا العسومي في بيان له اليوم، الدول الغربية إلى الاقتداء بهذه الخطوة المهمة التي انتهجها البرلمان الدنماركي، مشددًا على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان، والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقابٍ رادع.