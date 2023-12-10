شكرا لقرائتكم خبر عن شاملًا الدعم الإضافي.. حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حساب المواطن اليوم، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر دفعة 73 "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب المواطن،⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات التالية:

رقم الهوية - رقم الجوال - تاريخ الميلاد.

استقبال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل.

تغيير كلمة المرور.

إكمال طلب التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة، مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.

ستظهر الوثائق المطلوبة، إن وجدت، وترفع قبل إتمام الطلب.

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يقدم طلب التسجيل.

الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.