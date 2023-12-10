السعودية | بينها اثنتان في الرياض.. “المرور” يعلن إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وأوضح المرور أن منطقة الرياض تشمل مدرستَيْن، فيما تشمل الخفجي وحاضرة الدمام والحناكية وجازان وجدة والقنفذة مدرسة واحدة بكل منها.

وقال المرور في إنفوجراف نشره اليوم، إنه على الراغبين من الشركات والمؤسسات في التقديم على المشروع التواصل عبر الإيميل الخاص بإدارة المرور – إدارة الرخص المرورية؛ ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.