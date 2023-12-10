246 ألف متدرب بالكليات التقنية

بلغ عدد المقيدين في الكلية التقنية 246883، بينما بلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 53810 متدربين، وبلغ عدد المقيدين في المعاهد الثانويه الصناعية ومعاهد العمارة والتخطيط 17217 مقيدا، جاء ذلك حسب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك خلال الربع الثاني لعام 2023. مقيدون المعاهد الصناعية بالسجون 9999 معاهد الشراكات الإستراتيجية 12998 الكليات التقنية العالمية 6794 المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية 8 كليات معاهد الشراكات الإستراتيجية 48 المنشآت التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي 1285 المنشآت التدريبية للكليات التقنية 140 المنشآت التدريبية للمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة 65 المنشآت التدريبية لمعاهد السجون 33



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