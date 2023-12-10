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246 ألف متدرب بالكليات التقنية

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بلغ عدد المقيدين في الكلية التقنية 246883، بينما بلغ عدد المتدربين في البرامج التأهيلية وبرامج الدبلوم بالتدريب الأهلي لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 53810 متدربين، وبلغ عدد المقيدين في المعاهد الثانويه الصناعية ومعاهد العمارة والتخطيط 17217 مقيدا، جاء ذلك حسب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك خلال الربع الثاني لعام 2023.

مقيدون

المعاهد الصناعية بالسجون

9999

معاهد الشراكات الإستراتيجية

12998

الكليات التقنية العالمية

6794

المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية

8 كليات

معاهد الشراكات الإستراتيجية

48

المنشآت التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي

1285

المنشآت التدريبية للكليات التقنية

140

المنشآت التدريبية للمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة

65

المنشآت التدريبية لمعاهد السجون

33


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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