246 ألف متدرب بالكليات التقنية

مقيدون
المعاهد الصناعية بالسجون
9999
معاهد الشراكات الإستراتيجية
12998
الكليات التقنية العالمية
6794
المنشآت التدريبية للكليات التقنية العالمية
8 كليات
معاهد الشراكات الإستراتيجية
48
المنشآت التدريبية لمنشآت التدريب الأهلي
1285
المنشآت التدريبية للكليات التقنية
140
المنشآت التدريبية للمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة
65
المنشآت التدريبية لمعاهد السجون
33
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