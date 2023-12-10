85 % شكاوى المحامين الواردة

سجلت شكاوى المحامين الواردة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا بـ85% عن الربع الثاني السابق، حيث بلغ إجمالي الشكاوى الواردة 293 شكوى، مقابل 50 شكوى، في وقت ارتفعت البلاغات الواردة 59%، والتي بلغت 118 بلاغا واردا، مقابل 82 بلاغا واردا في الربع الثاني.

متدربون منتسبون

كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين للربع الثالث من العام الحالي، انخفاض المحامين المرخص لهم 39%، حيث بلغ إجمالي المحامين المرخص لهم في الربع الثالث 561 محاميا مرخصا، مقابل 877 محاميا مرخصا لهم في الربع الثاني، وارتفعت أعداد الممثلين النظاميين 60%، والتي بلغت 310 مقابل 203 ممثلين في الربع الثاني، وارتفاع المتدربين 61%، والتي بلغت 1034 متدربا مقابل 670 متدربا في الربع الثاني، وارتفعت أعداد المنتسبين للعضوية الأساسية إلى 5329 منتسبا، و176 منتسبا للعضوية المهنية، و1239 منتسبا للعضوية الأكاديمية.

58 % سجلات

ارتفعت سجلات المنشآت القانونية الصادرة 58%، حيث بلغت 1092 سجلا، مقابل 803 سجلات في الربع الثاني، وسجلت حالات المعونة القضائية الواردة نموا بـ53%، حيث بلغت 202 معونة قضائية مقابل 179 معونة قضائية في الربع الثاني، وانخفض إجمالي المحامين في سجل المتطوعين 37%، والتي بلغت 171 مقابل 297 في الربع الثاني، وبلغ عدد المنضمين الجدد لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 425، وإجمالي المنضمين لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 3090، وارتفاع الممارسين المعتمدين مهنيا إلى 519 ممارسا معتمدا مهنيا.

سجلات وممارسون

%85 ارتفاع الشكاوى الواردة

%59 ارتفاع البلاغات الواردة

%39 انخفاض المحامين المرخصين

%60 الممثلون النظاميون

%61 ارتفاع المتدربين

%58 نمو سجلات المنشآت القانونية الصادرة

%53 حالات المعونة القضائية

171 محاميا في سجل المتطوعين

519 ممارسا معتمدا مهنيا

3090 المنضمون للاعتماد المهني للقانونيين