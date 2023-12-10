شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة على الريق! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تعتبر الحلبة مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين والحديد، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.
وحول فوائد تناول كوب من الحلبة على الريق:
1-تعزيز المناعة: يساهم تناول كوب من الحلبة على الريق في تقوية المناعة ومن ثم الوقاية من البرد والسعال والإنفلونزا وإعطاء حيوية للجسم.
2-للأمهات المرضعات: الحلبة مشروب ممتاز للأمهات المرضعات، لأنه يساعد على إنتاج الحليب.
3-تنظيم نسبة السكر في الدم: الحلبة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم، لأنها تساعد على معالجة مقاومة، ما يجعلها أكثر استجابة وحساسية، وفق ما ذكر موقع "food.ndtv".
4-فقدان الوزن: استهلاك الحلبة أول شيء في الصباح ممتاز لتعزيز التمثيل الغذائي، كما أنها تولد الحرارة في الجسم ومن ثم فقدان الوزن.
5-الحلبة تساعد على التخلص من الحموضة وتقوية الجهاز الهضمي وعلاج التهاب المعدة والانتفاخ.
6-الحلبة تعتبر مصدراً غنياً بالمغنيسيوم، فقد يساعد الاستهلاك المنتظم جسمك على الاسترخاء والتخلص من الانتفاخ واحتباس الماء.
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