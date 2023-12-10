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البرلمان العربي يُرحب بإصدار قانون دنماركي يجرم حرق المصحف الشريف

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رحّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف.

وأكد أنها خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان ومنع تكرار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف.

ودعا العسومي في بيان له اليوم، الدول الغربية إلى الاقتداء بهذه الخطوة المهمة التي انتهجها البرلمان الدنماركي، مشددًا على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان، والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقابٍ رادع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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