شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة "سابك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، المهندس خالد بن هاشم الدباغ رئيس مجلس إدارة سابك ويرافقه أعضاء المجلس، بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية الدور الذي تقوم به شركة سابك في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة في رفع الناتج المحلي، إضافة إلى السمعة الدولية والنجاحات التي حققتها في عالم البتروكيماويات مع سعيها للمحافظة على البيئة وإيجاد الحلول المبتكرة في مجال الصناعة.

ورفع الدباغ الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لأعمال ومشاريع سابك في المنطقة.