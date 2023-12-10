شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في السعودية لهذا اليوم بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل تلك المناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.