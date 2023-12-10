شكرا لقرائتكم خبر عن فرص وظيفية.. فتح التسجيل في برنامج "الضيافة الجوية" بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الكلية التطبيقية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالشراكة مع "طيران أديل"، برنامج دبلوم "الضيافة الجوية"، اعتبارًا من اليوم الأحد، حتى يوم الخميس 21 ديسمبر الحاليّ.

ويهدف البرنامج إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، التي تتسم بالمرونة ومواءمتها من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، لتحقيق الأهداف والمخرجات المنشودة المتمثلة في الارتقاء بمهارات وقدرات الفتيات، ورفع الكفاءة المهنية لديهن.

تطوير مهارات وقدرات السعوديات

وأوضحت الرئيس التنفيذي المكلف للكلية التطبيقية د. نورة بنت عبد الرحمن المطرفي أنَّ "البرنامج يسعى إلى تطوير مهارات وقدرات الفتيات السعوديات، بإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة ونوعية في مجال الطيران.

ولفتت إلى أن البرنامج سيخلق فرص وظيفية واعدة لبنات الوطن في مجال (الضيافة الجوية)، مع تقديم الدعم اللازم لتمكينهن من بناء مستقبل مهني ناجح، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأضافت: "القيمة التنافسية للبرنامج تتضمن التوظيف في "طيران أديل"، والتدريب التعاوني في مقر أكاديمية الأمير سلطان بن عبد العزيز بجدة، وأن البرنامج مصنّف في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية".

تأهيل كوادر وطنية نسائية

ويأتي البرنامج في إطار تقديم الكلية التطبيقية لطالباتها مجموعة من البرامج المتنوعة تسهم في تأهيل كوادر وطنية نسائية بدرجات دبلوم، وشهادات مهنية متوافقة مع حاجة سوق العمل المحلي ومستهدفات التنمية، وبما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025.

ويمكن الحصول على معلومات عن برنامج "الضيافة الجوية"، وآلية التسجيل عبر زيارة هذا الرابط.