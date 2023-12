شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" يعلن عن 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة.. وهذه أماكنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وجاءت مدارس تعليم القيادة المعلن عنها في المواقع التالية:

مدرستان في مدينة الرياض

مدرسة في محافظة الخفجي

مدرسة في محافظة جدة

مدرسة في حاضرة الدمام

مدرسة في منطقة جازان

مدرسة في محافظة الحناكية

مدرسة في محافظة القنفذة

#المرور_السعودي يعلن إنشاء (8) مدارس لتعليم القيادة في المملكة. pic.twitter.com/9kPQR2La9E — المرور السعودي (@eMoroor) December 10, 2023

وأشارت الإدارة إلى أن المدارس الجديدة ستعتمد أحدث التقنيات والأساليب التعليمية، بهدف رفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على رخصة قيادة آمنة.

ودعت "المرور" الراغبين من الشركات والمؤسسات بالتقديم على هذا المشروع التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور - إدارة الرخص المرورية [email protected] ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى السلامة المرورية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.