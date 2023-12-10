السعودية | “فريق جامعة الأمير سطام” يحقق المركز الأول في هاكاثون الذكاء الاصطناعي الطبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حقق فريق من أعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، المركز الأول في هاكاثون الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات في المجال الطبي، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية، والمقام خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري، بمقر المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في الرياض.

وضم الفريق الفائز كلاً من الدكتورة إلهام كريري وكيلة الكلية لشطر الطالبات، والدكتورة فاطمة المصمودي عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات، ومحمد فوده طالب درجة الماجسير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

واشتمل تحدي الهاكاثون على بناء نموذج للتعلم الآلي والتعلم العميق باستخدام بيانات صحية حقيقية، مع التركيز على تأثير الاندماج البياني من مجموعات بيانات متنوعة على دقة نماذج التنبؤ ونافس فريق “جامعة الأمير سطام” مع 9 فرق أخرى من محترفي تكنولوجيا المعلومات والطب من مختلف أنحاء المملكة، بقدراته على ترجمة المهمة المطلوبة إلى أسئلة ذات صلة، ورسم خريطة الطريق، وتطبيق هندسة الميزات واختيارها، وإجراء الإحصائيات، وEDA، وبعد ذلك تم تنفيذ DL وML.

وقالت الدكتورة إلهام كريري، عضو الفريق الفائز لصحيفة جامعتي الإلكترونية: إن المشاركة في الهاكاثون كانت تجربة استثنائية، حيث كانت فرصة للتعلم والتواصل مع نخبة من المتخصصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة.

وأضافت أن الفريق بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، وتمكن من تطوير نموذج للتعلم الآلي يتنبأ بدقة عالية بـ PFS (البقاء على قيد الحياة دون تقدم) بناءً على بيانات متعددة من مصادر مختلفة (الأشعة، وعلم الأمراض، وعلم الجينوم، والسريرية)، مبينة التحديات في تطوير النموذج، وضرورة التعرف على مجموعة البيانات المعقدة وتحليلها بعناية، مؤكدة بأن الفريق تمكن من التغلب على هذه التحديات وتطوير نموذج يحقق نتائج دقيقة، وسيعمل على تطوير النموذج ونشره في المجال الطبي لمساعدة الأطباء في تحسين تشخيص الأمراض وعلاجها.