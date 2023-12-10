شكرا لقرائتكم خبر عن قل وداعا لأرقام الهواتف.. واتساب WhatsApp يفاجئ الجميع بتغيير كبير وغير مسبوق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تتوالى ميزات واتساب في النزول بين فترة واخرى في استمرار واضح لتحديث التطبيق الاكثر شهرة في العالم.

وكشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب يستعد لتغيير كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل على تعيين اسم المستخدم كبديل لمشاركة أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق.

وبحسب موقع GizChina فإن ميزة اسم المستخدم ظهرت ضمن آخر تحديث لتطبيق النسخة التجريبية من واتساب “WhatsApp beta” لنظام هواتف أندرويد وتحمل الإصدار رقم 2.23.25.19.

ويظهر التحديث دمج وظيفة البحث خصيصًا لأسماء المستخدمين، ومن المقرر أن تعمل الميزة القادمة على تمكين المستخدمين من إنشاء أسماء مستخدمين مميزة، مما يسمح للآخرين بتحديد موقعهم بسهولة داخل التطبيق.

ويهدف تطبيق واتساب من هذه الخطوة إلى إلغاء ضرورة الكشف عن أرقام الهواتف الشخصية للتواصل على الواتساب، واستبدالها باسم المستخدم. وتوفر ميزة اسم المستخدم طبقة إضافية من الخصوصية لمستخدمي واتساب ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون عدم الكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية. ولا تزال الميزة قيد الاختبار، ومن المتوقع الكشف عنها خلال الفترة المقبلة

تنزيل تطبيق واتساب

يمكنك تحديث واتساب من متجر قوقل بلاي للحصول على اخر التحديثات في واتساب او من الرابط المرفق هنا

تحديث واتساب من هـــــــــــنـــــــــا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp