شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقعاً حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (15) موقعا حول المملكة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في المتوسطة الثالثة عشر للبنات بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في كلية حمد المانع للعلوم التطبيقية بمدينة الدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مدرسة تميم الداري المتوسطة والثانوية في مركز السفانية لمدة يوم لكل موقع.

كما أنها تقدم خدماتها اليوم بمنطقة عسير للرجال والنساء في مركز خميس مطير, وفي مدارس الذكر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة القصيم تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز مشاش جرود التابع لمحافظة البكيرية، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها اليوم للنساء في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل, ويوم الاثنين في الثانوية الثامنة للبنات لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم الخدمة اليوم للنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة طريف لمدة يوم, فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز لينه لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها يوم الأربعاء للنساء في الثانوية الحادية عشرة للبنات بمدينة نجران لمدة يومين.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.