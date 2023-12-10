شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الطرق تُعلن إنجاز حزمة من الأعمال خلال شهر نوفمبر الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الأحد عن إنجاز حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والتنفيذ خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك ضمن جهود وأدوار الهيئة في تشغيل الطرق؛ إضافةً لدور الهيئة الأساسي في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه في كافة مناطق المملكة داخل وخارج النطاق العمراني.

وتم رفع مستوى الصيانة على الطرق من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتافها بأكثر من 9 آلاف كم، إضافةً لكشط وسفلتة أكثر من 420 كم، وتنظيف مجاري الأودية بأكثر من 4300 موقع.

كما تم إزالة الكثبان الرملية بأكثر من 90000 ألف متر مكعب؛ إضافة لردم أكثر من 2700 موقع للانجرافات، واستخدام أكثر من 18 ألف متر مكعب من الأسفلت المكشوط ومسح وتمهيد الطرق الترابية بأكثر من 11 آلف كم.

وفي رفع كفاءة التشغيل تم مسح الأضرار بأكثر من 24 ألف كم/مسار؛ إضافة لقياس سماكة طبقات الرصف بأكثر من 5 آلاف كم/مسار؛ وتم قياس مقومة الانزلاق بأكثر من 5600 كم/مسار، وكذلك قياس وعورة الطرق بما يزيد عن 311 كم/مسار وفحص وتقييم أكثر من 350 جسراً.

كما تم أيضًا الفحص البصري لأكثر من 30 نفقاً، وفحص مايزيد عن 1200 عبارة, وفيما يخص تنفيذ الطرق تم الانتهاء من 6 مشاريع بإجمالي أطوال يبلغ 96 كم.

والجدير بالذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي “الجودة، والسلامة المرورية”، والكثافة المرورية.